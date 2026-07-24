Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

398 подписчиков

«Круто, мама без работы осталась»: в Краснодаре задержали девушку за видео с горящим складом Wildberries

«Круто, мама без работы осталась»: в Краснодаре задержали девушку за видео с горящим складом Wildberries

«Круто, мама без работы осталась»: в Краснодаре задержали девушку за видео с горящим складом WildberriesВ краевой столице полиция задержала 19-летнюю горожанку, снявшую видеоролик на фоне полыхающего распределительного центра маркетплейса, пострадавшего в результате прилета БПЛА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии