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"Заговор генералов" - в России. А бунт - на Украине. В ЦРУ что-то пошло не так?

"Заговор генералов" - в России. А бунт - на Украине. В ЦРУ что-то пошло не так?

В России с замиранием сердца продолжают обсуждать "заговор генералов", который якобы стал следствием попытки мятежа.

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Комментарии
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александр шаронов
Комик, по совместительству президент Украины.
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1 д.
Кусаин Альменов
Где генералы, то там и склока, и дрязги, и интриги, и подставы, и саботаж. Про казнокрадство, то это уже отдельный вопрос, но это явление тоже неотделимо от генералов. Такова природа генеральства и маршальства.
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1 д.
Федор Шевяков
Дорогой! Чем тебя, бедолагу, генералы с маршалами обидели? Поделись с людьми. Тебе и полегчает.
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16 час.

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