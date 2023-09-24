"А вот и конец веревочки", - Бастрыкин поручил создать следственные группы, для работы с преступлениями совершаемыми мигрантами

А Кудасов Как то долго доходит до власть предержащих необходимость в конце концов принятия необходимых мер к вопиющему беспределу. А до этого что, как бы слухом не слышали? Да и эта мера выше указанная больше выглядит как полумера.

Caltar Его служба давно мониторит,а вот у нашего "гаранта" ни хрена не делается или докладывают не то,во что с трудом верится. Не заступаюсь за него,но Бастрыкин хоть чего-то делать пытается в отличии от остальных и того же "гаранта"!