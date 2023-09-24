Politiki.net Из капелек складываются ручейки, которые перетекают в реки - бурные людские потоки бегущих из Российской Федерации мигрантов.
"А вот и конец веревочки", - Бастрыкин поручил создать следственные группы, для работы с преступлениями совершаемыми мигрантами
Комментарии
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А Кудасов
Как то долго доходит до власть предержащих необходимость в конце концов принятия необходимых мер к вопиющему беспределу. А до этого что, как бы слухом не слышали? Да и эта мера выше указанная больше выглядит как полумера.
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15 час.
Caltar
Его служба давно мониторит,а вот у нашего "гаранта" ни хрена не делается или докладывают не то,во что с трудом верится. Не заступаюсь за него,но Бастрыкин хоть чего-то делать пытается в отличии от остальных и того же "гаранта"!
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14 час.
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Надо немедленно прекратить ввоз эмигрантов, хотя бы на время действия СВО. И спокойно навести порядок с оставшимися. Все кто приехал торговать...выдворить. У нас и своих продавцов достаточно.
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13 час.
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