Резонансное заявление Министра обороны А.Р. Белоусова, это не просто сенсация. В правительстве РФ может начаться настоящая чистка

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Комментарии
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uikka uikka
Я думаю, что всех этих Голиковых и иже с ними оставили на местах, чтобы не спугнуть вора.... умненькие поняли что жареным запахло и побежали с теплых мест, а дураки вроде Голиковой надеются что обойдется, хочется верить, что не обойдется и каждый рано или поздно получит по заслугам....
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Ох как хочется верить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Боюсь, убьют его, Белоусова. Надо быть очень осторожным. Видно, что очень умный и порядочный. А подлецов - свора! Быть очень осторожным - вот чего ему желаю!
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