Резонансное заявление Министра обороны А.Р. Белоусова, это не просто сенсация. В правительстве РФ может начаться настоящая чистка

uikka uikka

Я думаю, что всех этих Голиковых и иже с ними оставили на местах, чтобы не спугнуть вора.... умненькие поняли что жареным запахло и побежали с теплых мест, а дураки вроде Голиковой надеются что обойдется, хочется верить, что не обойдется и каждый рано или поздно получит по заслугам....