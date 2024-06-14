Резонансное заявление Министра обороны А.Р. Белоусова, это не просто сенсация. В правительстве РФ может начаться настоящая чистка

Сегодня 405K прочитали Хотите верьте, хотите – нет, но источником для публикации текста, который я предлагаю вашему вниманию, скорее всего являются «кудесники слова», каковых на просторах российского информационного поля появилось очень много.
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