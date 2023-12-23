В Екатеринбурге снесут часть парка ради общежития Училища олимпийского резерва

Судьбу участка рядом с парком 50-летния ВЛКСМ решили на комиссии по правилам землепользованияСудьба участка, расположенного рядом с Училищем олимпийского резерва в Екатеринбурге, решена 22 декабря на заседании комиссии по правилам землепользования.