В Екатеринбурге снесут часть парка ради общежития Училища олимпийского резерва

Судьбу участка рядом с парком 50-летния ВЛКСМ решили на комиссии по правилам землепользованияСудьба участка, расположенного рядом с Училищем олимпийского резерва в Екатеринбурге, решена 22 декабря на заседании комиссии по правилам землепользования.
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