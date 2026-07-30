Русский Колоколъ В Ростове-на-Дону водитель автобуса 21-го маршрута на автовокзале устроил намаз прямо в салоне, закрыв двери и оставив толпу пассажиров жариться на солнце 20 минут.
"Остановка по требованию намаза": пассажиры 20 минут ждали у автобуса, пока водитель молился
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ГГ
Геннадий Гайдуков
Администрацию оштрафовать, а водила выкинуть из страны без права въезда. Как достали эти ,,специ,,
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1 м.
Андрей М
Неужели еще есть в России люди, которые верят в подобные россказни? Я поверю еще, что мужик пьяный напился и уснул в салоне... Но насчет тог, что кто-то якобы публично молился... Да даже в Саудовской Аравии молиться разрешено только в специальных местах... А эти, приезжие из Средней Азии чихнуть лишний раз бояться... Но нам с постоянным упорство рассказывают сказки о повальном беспределе мигрантов.... Давно живу, но не разу не приходилось встречаться с мигрантским беспределом, а вот с российским хамством встречаюсь регулярно и даже в интернете!
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1 м.
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