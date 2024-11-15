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8 красных флагов клинической депрессии, и это не слезы

8 красных флагов клинической депрессии, и это не слезы

Некоторые люди до сих пор считают депрессию выдумкой. Как сказала когда-то одна крестьянка, услышав историю об Анне Карениной: «Корову бы ей… А лучше две…» Однако ВОЗ уже давно признала депрессию болезнью, которая может иметь страшный финал.

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