8 красных флагов клинической депрессии, и это не слезы

Некоторые люди до сих пор считают депрессию выдумкой. Как сказала когда-то одна крестьянка, услышав историю об Анне Карениной: «Корову бы ей… А лучше две…» Однако ВОЗ уже давно признала депрессию болезнью, которая может иметь страшный финал.