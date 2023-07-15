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Журналист Карлсон одним вопросом поставил на место поддерживающего Украину Пенса

Журналист Карлсон одним вопросом поставил на место поддерживающего Украину Пенса

Американский журналист Такер Карлсон в прямом эфире с кандидатом в президенты США Майком Пенсом одним вопросом поставил на место поддерживающего Украину политика.

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