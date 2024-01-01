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На Камчатке вулкан выбросил столб пепла на высоту до семи километров над уровнем моря

На Камчатке вулкан выбросил столб пепла на высоту до семи километров над уровнем моря

Камчатский вулкан Ключевской 1 января выбросил пепел на высоту до семи километров над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

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