На Камчатке вулкан выбросил столб пепла на высоту до семи километров над уровнем моря

Камчатский вулкан Ключевской 1 января выбросил пепел на высоту до семи километров над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
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