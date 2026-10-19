‼️🇺🇸🇺🇦 США снова не предупредили Украину о баллистическом ударе по Киеву — подтвердили в ВСУ ▪️Представитель Воздушных сил ВСУ Игнат подтвердил, что во время вечерней атаки американские разведданные не поступили, поэтому украинским военным пришлось самостоятельно обнаруживать ракеты с помощью радаров.