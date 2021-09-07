В Ярославском высшем военном училище ПВО началась подготовка к новому учебному году

Под руководством опытных преподавателей военнослужащие попробуют себя в роли командиров отделений и взводов в организации обороны и наступления вверенного им подразделения.
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