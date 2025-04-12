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Царьград

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Израиль расширяет военные операции: Рафах полностью в зоне безопасности

Израиль расширяет военные операции: Рафах полностью в зоне безопасности

Министр обороны Израиля объявил о расширении военных действий в секторе Газа. Территория от границы с Египтом до Хан-Юниса признана зоной безопасности, в которую полностью вошёл город Рафах.

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