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Мартинес о 0:2: «Для Грузии это был финал, а для Португалии лишь шаг к 1/8 финала. Мы играли не так интенсивно, как соперник»

Мартинес о 0:2: «Для Грузии это был финал, а для Португалии лишь шаг к 1/8 финала. Мы играли не так интенсивно, как соперник»

«Пропущенный гол повлиял напрямую – нам потребовалось некоторое время, чтобы найти свою игру. Начало было не таким, как мы хотели, с интенсивностью и низким блоком.

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