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Самые суверенные

Самые суверенные

Даже глубоко симпатизирующий этой стране человек (вроде меня) неизбежно попадает под ошеломительный массив либерально-буржуазной дезинформации, касающейся КНДР.

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