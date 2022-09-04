Отток россиян спровоцировал падение цен на элитное жилье в Лондоне

Financial Times: в Лондоне упали цены на элитное жилье из-за оттока россиян На рынке элитного жилья в Лондоне произошел Financial Times: в Лондоне упали цены на элитное жилье из-за оттока россиян На рынке элитного жилья в Лондоне произошел спад.
Financial Times: в Лондоне упали цены на элитное жилье из-за оттока россиян На рынке элитного жилья в Лондоне произошел Financial Times: в Лондоне упали цены на элитное жилье из-за оттока россиян На рынке элитного жилья в Лондоне произошел спад.
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