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Отток россиян спровоцировал падение цен на элитное жилье в Лондоне

Отток россиян спровоцировал падение цен на элитное жилье в Лондоне

  Financial Times: в Лондоне упали цены на элитное жилье из-за оттока россиян На рынке элитного жилья в Лондоне произошел  Financial Times: в Лондоне упали цены на элитное жилье из-за оттока россиян На рынке элитного жилья в Лондоне произошел спад.

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