В Кургане транспортные полицейские и общественники провели информационно-профилактическую акцию «Скажи мошенникам – нет!»

Сегодня на территории обслуживания Курганского линейного отдела МВД России на транспорте сотрудники полиции совместно с председателем Общественного совета при отделе – начальником Курганского отдела Южно - Уральского регионального центра безопасности структурного подразделения ОАО «РЖД» Андреем Каблуковым провели информационно-профилактическую акцию «Скажи мошенникам – нет!» Целью данной акции является предупреждение преступлений и правонарушений в сфере информационных технологий, формирования у граждан навыков распознавания мошеннических действий.