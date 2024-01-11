Швеция: Любители вечеринок заставили поволноваться полицию Мальмё

Расследование дела о неоплате роскошного ужина стоимостью 82 000 шведских крон (8000 долларов или 6300 фунтов стерлингов), устроенного на Рождество в одном из ресторанов Швеции, будет возобновлено после того, как полиция прекратила его, сообщает BBC News в среду, 10 января.
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