В Иванове мужчина обвиняется в хищении материалов для оборонной продукции

В Ивановской области выявлен факт хищения в особо крупном размере. УФСБ задержан ивановец 1986 года рождения, который умудрился украсть сырье, предназначенное для изготовления оборонной продукции и поставляемой для государственных нужд.
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