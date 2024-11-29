Япония и Китай избавились от значительной части гособлигаций США

Япония и Китай, которые являются крупнейшими в мире иностранными держателями государственного долга Соединенных Штатов, в третьем квартале избавились от значительной части облигаций на фоне победы Дональда Трампа в президентских выборах и действий Федеральной резервной системы (ФРС).
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