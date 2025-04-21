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Прокуратура Воловского района обязала ликвидировать свалку у песчаного карьера

Прокуратура Воловского района обязала ликвидировать свалку у песчаного карьера

Прокуратура Воловского района Тульской области выявила несанкционированную свалку вблизи песчаного карьера, расположенного в 5 км от автодороги М-4 &quot;Дон – Волово – Теплое&quot;, в ходе проверки по жалобам граждан.

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