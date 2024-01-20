Дорнельс: «Зенит» получил четыре предложения по аренде Ду Кейроса

Четыре клуба хотят арендовать бразильского полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Ду Кейроса. Как сообщает журналист Калиел Дорнельс в социальных сетях, бразильский «Гремио» уже сделал предложение об аренде 24-летнего бразильца на один сезон.
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