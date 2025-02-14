В различных частях мира происходит более 120 вооруженных конфликтов — МККК

В различных частях мира происходит более 120 активных вооруженных конфликтов, сопровождающихся крайним насилием, масштабными разрушениями и ограничениями на доставку гуманитарной помощи, 14 февраля заявила резидент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич, сообщает WAM.
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