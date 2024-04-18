Правительство Санкт-Петербурга оценит качество страниц «ВКонтакте» органов госвласти

Предлагают учредить специальную комиссию В правительство Санкт-Петербурга на антикоррупционную экспертизу поступило распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со СМИ по учреждению комиссии для оценки ведения официальных страниц органов государственной власти.
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