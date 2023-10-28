Лавров: Обострение на Ближнем Востоке вынудило Запад думать не только об Украине

Нынешняя эскалация конфликта между Израилем и сектором Газа заставляет страны коллективного Запада задумываться о необходимости обеспечения международной и национальной безопасности, а не только о том, как победить Россию на Украине.
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