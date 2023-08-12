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Карелин о смене спортивного гражданства россиянами: «Не надо из-за маленькой толики ошельмовывать всех спортсменов. Это вообще ничего не значит»

Министерство спорта России накануне сообщило, что 67 спортсменов сборных сменили гражданство с начала 2022 года.

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