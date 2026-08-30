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Архангельский ЦБК отметил 86-летие и продолжает модернизацию производства

Архангельский ЦБК отметил 86-летие и продолжает модернизацию производства

Архангельский ЦБК отметил 86-летие. В Новодвинске прошло торжественное мероприятие, посвященное годовщине со дня образования предприятия.

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