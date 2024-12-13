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FPV-дроны ВС РФ взяли под контроль Ямполь в ДНР и подъезды к нему

FPV-дроны ВС РФ взяли под контроль Ямполь в ДНР и подъезды к нему

Разведчики группировки войск «Запад» получили возможность осуществлять постоянный мониторинг обстановки в Ямполе в ДНР, а также с помощью FPV-дронов взяли под контроль все дороги в радиусе 20 километров, ведущие в населенный пункт.

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