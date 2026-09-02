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Крымская газета

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Юных крымчан приглашают побороться за звание лучшего управдома

Юных крымчан приглашают побороться за звание лучшего управдома

Крымчане могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Юный Управдом – созидатель благоприятной среды проживания», сообщили в Правительстве РК.

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