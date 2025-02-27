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Бывший солдат ВСУ рассказал об отправке украинцев в Британию без виз

Бывший солдат ВСУ рассказал об отправке украинцев в Британию без виз

Мобилизованных ВСУ отправляли учиться в Великобританию, не ставя никаких отметок. Паспортный контроль проходили по украинским паспортам без виз, рассказал РИА «Новости» экс-боец ВСУ с позывным Змей, воюющий на стороне ВС России.

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