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В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России - «Новости России»

В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России - «Новости России»

ВАШИНГТОН, 21 янв — . В палату представителей США внесли очередной законопроект с антироссийскими санкциями, документ подготовил председатель международного комитета, демократ Грегори Микс, сообщила пресс-служба комитета.

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