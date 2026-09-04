NYT: США попросили остановить обстрелы на время визита Уиткоффа и Кушнера

Вашингтон обращался к Москве и Киеву с просьбой о взаимном прекращении ударов по столицам двух стран на период потенциального визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, а также зятя главы Белого дома Джареда Кушнера.