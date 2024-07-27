Илья Архипов: «Наша опера о людях, которые понятны сегодняшним зрителям»

Сегодня в 18.00 на Парадном плацу Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село» покажут шедевр Чайковского «Пиковая дама» (6+), который завершит фестиваль «Опера- всем» О своем видении этого произведения, рассказывает режиссер Илья Архипов.