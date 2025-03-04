В Кирове мужчина подозревается в незаконной организации азартных игр

Следственным отделом по Ленинскому району города возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконных организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» (ч.