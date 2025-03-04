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Вятка Областная

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В Кирове мужчина подозревается в незаконной организации азартных игр

Следственным отделом по Ленинскому району города возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконных организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» (ч.

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