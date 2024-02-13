Чем плох запрет на бананы из Эквадора, $95 млрд для Украины прошли Сенат и инфляция в США

Последствия российского вторжения в Украину докатились до далекого Эквадора. В явной попытке наказать эту латиноамериканскую страну торговыми санкциями за неправильный политический выбор Москва рискует не только нанести удар по ее экономике, но и заставить за это платить российских граждан.