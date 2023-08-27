На господство в Чёрном море претендуют не только страны, чьи берега оно омывает, но и США. Пресс-секретарь американского 6-го флота в Средиземном море Кайл Райнс как-то заявил, что Вашингтон готов обеспечить безопасность и стабильность, в том числе и в районе Чёрного моря.
Какая военная сила США является главной угрозой для России в Чёрном море
Комментарии
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Дмитрий Гурин
"Иными словами, одновременно на протяжении трёх недель 6-й флот США сможет держать в акватории водоёма лишь два крейсера или эсминец."............... во супер! Эсминец оказывается крупнее по тоннажу двух крейсеров? А по теме штаты вполне могут подтереться конвенцией Монтрё и влезть в ЧМ практически всем табором. Но тут косячок Босфор и Дарданеллы принадлежат Турции а Эрдоган вряд ли пустит их даже под давлением. Он только совсем недавно чуть не отхватил заказ на гробик и потом потерю своего королевского места.
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