Какая военная сила США является главной угрозой для России в Чёрном море

Дмитрий Гурин

"Иными словами, одновременно на протяжении трёх недель 6-й флот США сможет держать в акватории водоёма лишь два крейсера или эсминец."............... во супер! Эсминец оказывается крупнее по тоннажу двух крейсеров? А по теме штаты вполне могут подтереться конвенцией Монтрё и влезть в ЧМ практически всем табором. Но тут косячок Босфор и Дарданеллы принадлежат Турции а Эрдоган вряд ли пустит их даже под давлением. Он только совсем недавно чуть не отхватил заказ на гробик и потом потерю своего королевского места.