Конфликт на Украине выходит у США из-под контроля, так как внезапно Франция, Германия, Литва и другие прибалтийские страны стали вести свою борьбу, заметил бывший швейцарский разведчик Жак Бо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
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