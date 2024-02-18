Карелия, январь, тайга....

Карелия, самое начало января. днем мороз под -35. но все компенсируется прекрасными закатами и рассветами) особенно на рассвете, когда лес, как будто бы светится изнутри но меня, больше привлекает романтика заката.
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