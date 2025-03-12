WD Red Pro 26 ТБ выходит на рынок по цене 569 долларов США

Компания Western Digital представила свой самый емкий жесткий диск для сетевых систем хранения данных (NAS) - WD Red Pro 26TB - и несколько систем хранения данных с прямым подключением (DAS), предназначенных для творческих профессионалов.
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