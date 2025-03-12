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WD Red Pro 26 ТБ выходит на рынок по цене 569 долларов США

WD Red Pro 26 ТБ выходит на рынок по цене 569 долларов США

Компания Western Digital представила свой самый емкий жесткий диск для сетевых систем хранения данных (NAS) - WD Red Pro 26TB - и несколько систем хранения данных с прямым подключением (DAS), предназначенных для творческих профессионалов.

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