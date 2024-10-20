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Власти выделят около 6,5 млрд рублей на льготные сельские кредиты

Власти выделят около 6,5 млрд рублей на льготные сельские кредиты

За четыре года такими кредитами воспользовались более 160 тыс. заемщиков В рамках государственной поддержки жителей сельских территорий правительство Российской Федерации выделит дополнительные средства в размере около 6,5 миллиардов рублей на предоставление льготных кредитов.

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