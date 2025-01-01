Лукашенко и Токаев упомянули мир в новогодних обращениях

Беларусь намерена содействовать возобновлению мирного сотрудничества в ЕвропеПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев упомянули мир в новогодних обращениях к гражданам, показанных по республиканским телеканалам.
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