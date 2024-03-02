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Al Hadath: ХАМАС и Израиль договорились о сроках перемирия

Al Hadath: ХАМАС и Израиль договорились о сроках перемирия

Представители палестинского движения ХАМАС и официальные лица Израиля договорились о предполагаемом перемирии в конфликте в секторе Газа, а также об обмене израильских заложников на палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах.

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