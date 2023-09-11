Как указал в интервью Economist украинский президент Владимир Зеленский, он начал сомневаться в искренности ряда западных союзников, которые ранее утверждали, что всегда будут поддерживать Киев.
Зеленский заявил о перемене настроения обещающих поддерживать Киев партнеров
Комментарии
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ВД
Валентина Доценко
Нашел кому верить! Мы всегда были марионетками в глазах Запада, а самое главное, мы для них абсолютно одинаковые, что русские, что украинцы.
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17 час.
В
Владимир
Интерес к Украине падает,в некоторых странах запада акции против поставок оружия,шольцы макроны и т д скоро полетят со своих мест как жонсон, поэтому Украина скоро останется одна,а если маразматик байдэна уберут с президента то вообще нацистам хана
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16 час.
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