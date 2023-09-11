Daily Moscow

190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Интерес к Украине падает,в некоторых странах запада акции против поставок оружия,шольцы макроны и т д скоро полетят с...Зеленский заявил ...
  • Валентина Доценко
    Нашел кому верить! Мы всегда были марионетками в глазах Запада, а самое главное, мы для них абсолютно одинаковые, что...Зеленский заявил ...
  • Val Bolok
    Пока, правда, трусы не подпали под санкции, но эти идиоты идут верным путём.Клишас назвал зап...

Зеленский заявил о перемене настроения обещающих поддерживать Киев партнеров

Зеленский заявил о перемене настроения обещающих поддерживать Киев партнеров

Как указал в интервью Economist украинский президент Владимир Зеленский, он начал сомневаться в искренности ряда западных союзников, которые ранее утверждали, что всегда будут поддерживать Киев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Валентина Доценко
Нашел кому верить! Мы всегда были марионетками в глазах Запада, а самое главное, мы для них абсолютно одинаковые, что русские, что украинцы.
Ответить
17 час.
В
Владимир
Интерес к Украине падает,в некоторых странах запада акции против поставок оружия,шольцы макроны и т д скоро полетят со своих мест как жонсон, поэтому Украина скоро останется одна,а если маразматик байдэна уберут с президента то вообще нацистам хана
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх