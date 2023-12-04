«Бездонная бочка»: Песков отреагировал на сокращение западной помощи Украине

Западным странам становится все сложнее оказывать помощь Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что киевский режим может не получить 500 миллионов евро от союзников.
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