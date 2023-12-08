Женщина пострадали при столкновении двух легковушек в Сараевском районе

Авария произошла в четверг, 7 декабря, примерно в 14:00 у дома №1 по улице Весенняя. По предварительным данным, 49-летний мужчина за рулём «Лада Веста» врезался в «Шевроле Круз» под управлением 47-летнего водителя.
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