Нацики горят с рассвета до заката, ракеты разнесли авиабазу ВСУ на куски: Карта специальной военной операции на Украине на 18 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине российская армия продолжает наносить точные удары по стратегическим объектам ВСУ.