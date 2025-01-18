Нацики горят с рассвета до заката, ракеты разнесли авиабазу ВСУ на куски: Карта специальной военной операции на Украине на 18 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине российская армия продолжает наносить точные удары по стратегическим объектам ВСУ.
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