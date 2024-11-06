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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Талалаев наказывает игроков «Балтики» за удары выше ворот: «Они кувыркаются, отжимаются, прыгают вокруг себя. Если не научатся бить в створ, хотя бы более сильными и развитыми станут»

«Они кувыркаются, отжимаются, прыгают вокруг себя. Если не научатся бить в створ, хотя бы более координированными, сильными и развитыми станут.

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