Роман с Меладзе, смерть мужа, неизлечимая болезнь: что случилось с Анной Седоковой

Анна Седокова долгое время занимала верхние строчки всевозможных рейтингов. Между тем, за фасадом сильной, волевой и яркой звезды скрывается ранимая и тонкая душа, которая пережила немало горя в своей жизни.
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