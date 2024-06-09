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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жюль Кунде: «Я надежный игрок, один из ключевых в «Барсе», лидер. Горжусь этим»

«Я один из ключевых футболистов «Барселоны», один из лидеров в раздевалке и, прежде всего, я надежный игрок.

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