Пригласили ребенка на день рождения? Придет вся семья! В Сети спорят, права ли мама пятерых детей

Современные родители регулярно спорят в соцсетях по разным вопросам. Отпускать ли ребенка в гости с ночевкой? Когда приучать его к горшку? Мама пяти детей Джина Уайлдер поделилась в ТикТоке роликом, который спровоцировал еще один масштабный спор.