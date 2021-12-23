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Пригласили ребенка на день рождения? Придет вся семья! В Сети спорят, права ли мама пятерых детей

Пригласили ребенка на день рождения? Придет вся семья! В Сети спорят, права ли мама пятерых детей

Современные родители регулярно спорят в соцсетях по разным вопросам. Отпускать ли ребенка в гости с ночевкой? Когда приучать его к горшку? Мама пяти детей Джина Уайлдер поделилась в ТикТоке роликом, который спровоцировал еще один масштабный спор.

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