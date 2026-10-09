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Пятый канал

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Подметал и вкручивал лампочки: Алексей Гоман рассказал, чем занимался до сцены

Подметал и вкручивал лампочки: Алексей Гоман рассказал, чем занимался до сцены

Российский певец и актер Алексей Гоман рассказал, что после девятого класса поступил в мурманский профессиональный лицей № 14, где осваивал ремонт электрооборудования и подвижного состава.

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